La Lazio fa visita all’Hellas Verona per risalire ancora in classifica e avvicinarsi al meglio allo scontro diretto con l'Atletico Madrid in Champions League. Sarri vuole continuità per presentarsi nel migliore dei modi al big match contro l’Inter in programma nella sedicesima giornata di Serie A. A preoccupare l'allenatore di Figline Valdarno è l’elenco dei diffidati che vede a rischio squalifica Mattia Zaccagni e Ciro Immobile. Con un nuovo giallo al Bentegodi, salterebbero lo scontro con l'ex biancoceleste Simone Inzaghi.