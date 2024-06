Lazio, un nuovo acquisto de Boca può dare il via all'affare Valentini

Getty Images

Dall'Argentina arrivano notizie interessanti per il mercato della Lazio. Secondo media locali il Boca Junior starebbe per chiudere l'acquisto di. L'esperto difensore cileno, con diversi trascorsi anche in Italia, con le maglie di Inter e Bologna, potrebbe ora dare il via a un'uscita da parte degli xeneizes: il principale indiziato è, che ricopre il medesimo ruolo e che ha il. Per non perderlo a 0 il club giallo blu di Buenos Aires ha quindi a disposizione solo quest'ultima sessione di mercato e anche per questo il calciatore classe 2001 potrebbe andar via a prezzo di saldo.

, ma non è l'unica: in Italia ci pensano anche Inter e Fiorentina. I biancocelesti sono coperti in quella zona di campo, ma il progetto di ringiovanimento della rosa coinvolge tutti eper la dirigenza capitolina. Valentini si è preso la ribalta negli ultimi mesi, nei quali è riuscito a ritagliarsi diverso spazio in rosa e ha realizzato anche un gol, nella vittoria del Boca l'11 marzo scorso contro il Racing. E' un prodotto del vivaio del club argentino ma potrebbe già essere arrivato per lui il momento di provare il grande salto nel calcio europeo. La pista per la Lazio resta dunque da seguire nelle prossime settimane.