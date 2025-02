Lazio, Enzo Raiola su Pellegrini: "Luca è deluso dalla scelta di Baroni. Vediamo che accadrà nelle prossime settimane"

NurPhoto via Getty Images

L'agenteha parlato della situazione dialla. Il manager del calciatore biancoceleste (e di tanti altri in Serie A) ha rilasciato un'intervista ai ragazzi di Chiamarsi Bomber a cui ha spiegato che il giocatore è rimasto sorpreso in negativo della scelta del tecnico e della società: "Io come lui sono rimasto sorpreso dalla decisione di Baroni, avallata ds Fabiani, di escludere Pellegrini dalla lista Serie A. L'allenatore ha fatto una scelta tecnica; inizialmente erano stati esclusi Hysaj e Basic, che ora sono stati reinseriti in lista. Come confermato dalla società, non ci sono sono stati problemi disciplinari legati ad atteggiamenti sbagliati del giocatore. Chiaramente il ragazzo è deluso, ma sta continuando a fare il suo e dal punto di vista disciplinare si è sempre comportato nel migliore dei modi. Nelle prossime settimane vedremo come si evolverà la situazione, per capire se potranno esserci margini di reinserimento in lista"

Per un eventuale reintegro almeno nella lista per il campionato. Per ora potrebbe schierarlo solo domani in Coppa Italia contro l'Inter (e un pensiero ce lo sta facendo), il resto dipenderà invece dalle risposte che darà il ragazzo stesso in campo in queste settimane. Al di là degli episodi di spogliatoio che possono essere avvenuti tra l'allenatore e lo stesso Pellegrini, ma che rientrano in normali dinamiche all'interno di una squadra, la motivazione ufficiale dell'esclusione è di natura strettamente tecnica. Baroni non è rimasto soddisfatto del rendimento del terzino sinistro tra dicembre e gennaio e ha deciso di premiare il maggiore impegno dimostrato da Hysaj. Nelle ultime settimane a Formello Pellegrini sta facendo vedere un