Enzo Raiola mantiene la promessa fatta a Lotito: Fares andrà in Turchia. L'accordo fra il calciatore e l'Alanyaspor è a un passo, secondo Il Messaggero. Il procuratore, che è lo stesso di Luca Pellegrini, aveva garantito al presidente biancoceleste che avrebbe trovato una soluzione per piazzare l'esterno franco-algerino, alleggerendo così il monte stipendi della Lazio per i prossimi sei mesi. Si tratta di poco meno di un milione di euro che saranno interamente coperti dalla società turca. Entro mercoledì prossimo l'ex Spal lascerà Formello per trasferirsi a titolo temporaneo nel club di Super Lig.