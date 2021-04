In attesa del big match di stasera tra Lazio e Milan, ai microfoni ufficiali biancocelesti ha parlato Mohamed Fares. Ecco come si è espresso l'esterno franco algerino all'interno del match program reso noto dalla società: "Col Milan sarà una gara difficile, dove dovremo lottare fino alla fine per i primi posti. Daremo tutto per vincere e conquistare un successo che sarebbe importante. Posso fare di più. Alla Spal ho trovato con più frequenza la via del gol e voglio fare lo stesso anche con la Lazio. In cosa mi sento migliorato dal mio arrivo? Sicuramente sotto l'aspetto tecnico e tattico. Fisicamente poi mi sento molto bene, per questo spero di aiutare la squadra al meglio".