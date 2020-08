Giocatori pronti, esperti, ma non troppo in là con l’età e che conoscano il campionato e la lingua italiana. Sono questi i profili che Simone Inzaghi ha chiesto di individuare in sede di mercato. L’identikit è lo stesso degli anni passati. Evitare scommesse o calciatori che necessitino di un periodo di ambientamento e concentrare gli sforzi su profili di sicura affidabilità. Questa la richiesta e la speranza del tecnico della Lazio, che il prossimo anno vuole bene figurare sia in Serie A che in Champions League. I nomi di David Silva, Fares e Consigli, sogni e obiettivi della sessione estiva di mercato, rientrano nei desiderata di Inzaghi, che ha già avallato l’acquisto di Escalante, in scadenza di contratto con l’Eibar. Nel mirino del club c’è anche Borja Mayoral in arrivo dal Real Madrid (ma ha giocato l’ultimo campionato in prestito al Levante): dovrebbe sostituire il partente Adekanye. Con i bagagli in mano anche Jony, Bastos, Lukaku e Durmisi.