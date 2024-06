Lazio, Greenwood nome caldo: il piano di Lotito per convincere il Manchester United

AFP via Getty Images

Masonè il grande sogno diper la. Lo assicura il Messaggero oggi rivelando i piani del presidente biancoceleste per provare a convincere il. La pima offerta, da 15 milioni più il 50% di una futura rivendita è stata respinta perché troppo bassa; così il patron dei capitolini sta studiando il rilancio, che prevedrebbe l'inserimento di una contropartita tecnica per arrivare alle richieste dei Red Devils. Per il cartellino dell'ala anglo-giamaicana, classe 2001,Oltre ad alzare la parte economica, per raggiungere tale cifra

Il portiere greco, arrivato alla Lazio un'estate fa per circa un milione di euro e protagonista di un exploit nel corso della stagione, sfruttando il periodo di infortunio di Provedel,. Di un'interessamento si era parlato infatti anche questa primavera . La società biancoceleste aveva in realtà fatto sapere qualche settimana fa che per la porta avrebbe puntato molto, nel presente e nel futuro, sull'accoppiata Provedel-Mandas. MaLa pista resta aperta e, secondo il quotidiano romano, potrebbe scaldarsi già nei prossimi giorni se gli inglesi, desiderosi a prescindere di liberarsi del cartellino del giocatore, decideranno di accogliere anche proposte di questo tipo.