Getty Images

Lazio, Lotito vuole uno di loro due sulla linea dei trequartisi

39 minuti fa



Samardzic o Greenwood per la Lazio. Come scrive Repubblica questa mattina Lotito vuole regalare ai biancocelesti un grande colpo per il reparto avanzato e ha puntato con decisione questi due talenti. Entrambi erano già stati trattati l'estate scorsa e restano difficili da raggiungere: sono diversi per caratteristiche, ma egualmente costosi. Per il serbo, che nel 4-2-3-1 di Baroni giocherebbe da trequartista puro nella linea dietro la punta, l'Udinese chiede 25 milioni, come un anno fa. Cifra a cui al momento la Lazio non si è neanche avvicinata.



L'inglese, di origini giamaicane, invece cosa ancora di più. Il Manchester United, che vuole liberarsi del suo cartellino al più presto (per motivi extracalcistici), chiede 30 milioni. Lotito ne ha messi sul piatto 15 più il 50% di una futura rivendita. Offerta per ora rispedita al mittente, per la felicità dei tifosi che, sui social soprattutto, sono tornati a urlare tutta la loro contrarietà per l'eventuale arrivo dell'ala destra. Greenwood ha risolto i suoi problemi legali, dopo l'orribile vicenda di violenza domestica di cui si è reso protagonista nel 2022 nei confronti dell'attuale moglie (all'epoca ancora non erano sposati), costatagli anche qualche giorno di custodia cautelare in carcere. I due si sono comunque riappacificati, le accuse nei suoi confronti (al netto di foto, video e audio diffusi sul web, che testimoniavano i fatti) erano state ritirate e lui prosciolto. La coppia ha anche avuto un figlio nel frattempo e nell'ultimo anno, in prestito al Getafe, il calciatore sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo. Certi episodi però rimangono evidentemente impressi nella memoria collettiva dell'opinione pubblica e a veder accostato il nome di Greenwood alla propria squadra sono ancora in parecchi a trasalire.