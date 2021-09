Stavolta è toccato a Elseidpresentarsi in conferenza stampa. Il nuovo terzino dellaha parlato direttamente dal centro sportivo biancoceleste. Ecco come ha risposto alle domande rivoltegli dai giornalisti.“Cambiati no. Magari siamo un po’ più maturi. Ci siamo divisi per un paio di anni. Io ho lavorato con altri allenatori, lui ha allenato in altre realtà, ma ne siamo usciti più maturi da ogni punto di vista”.“Ce ne sono molti. La Lazio è stata sempre una squadra che ha dato fastidio a tutti. Se devo farti un esempio Immobile quando ce l’hai contro ti disperi, invece quando ce l’hai in squadra sei contento. Ma poi ci sono Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson. La qualità non manca”.“Quando ho visto l’arrivo di mister Sarri qui non ci ho pensato due volte, ma la Lazio mi cercava già da prima ed è stato un grande onore. Tempo per migliorare? Ora stiamo limando le ultime cose, ma torneremo forti. Il Torino? Ha un gruppo forte con un allenatore che fa giocare a calcio le sue squadre, ma dovremo andare a fare la partita noi”.“Difficile prevedere il futuro. Bisogna migliorare dove sbagliamo e i conti li faremo a fine anno”.“Ci sono tanti punti in cui dobbiamo migliorare, ma ci sono tanti ragazzi disponibili ad apprendere. In più ci vuole un po’ di tempo nel passare da uno stile di gioco a un altro. Derby? Ora non ci stiamo pensando, ogni partita è difficile quindi bisogna pensare di gara in gara”.“Non noto nulla di diverso, anzi lo vedo ancora più motivato, lo vedo carico. Sta trasmettendo a tutti la voglia di cambiare modulo e apprendere i suoi dettami tattici”.“Sicuramente sono entrambi un patrimonio. Poi sono due campioni. Per Thomas mi è dispiaciuto per quello che è successo, ma siccome è un professionista so che si rialzerà presto. Poi mi è piaciuta la vicinanza della tifoseria. Ripeto sono due campioni e dovranno giocarsela”.