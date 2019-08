Il futuro di Patric resta appeso ad un filo. L'esterno spagnolo si sta allenando a Marienfeld, sta lavorando con il resto del gruppo nella seconda parte del ritiro biancoceleste in Germania. Vuole convincere Inzaghi, sa che dalla volontà del mister dipende il suo futuro.



MERCATO LAZIO - Per lui non mancano le pretendenti, ma Inzaghi lo considera un jolly importante a destra, soprattutto senza conoscere le condizioni di Marusic: se lo stop dovesse essere lungo, a destra potrebbe essere una riserva importante. Alle porte della Lazio aveva bussato la Fiorentina, che poi ha virato su Lirola, si erano fatti sentire il Benfica e alcuni club spagnoli e turchi. Tutto dipende da Inzaghi, e Patric lo sa.