Dopo il 4-3 della Lazio sul Genoa, Ciro Immobile parla ai microfoni di Dazn: "149 gol come Piola? Ha fatto la storia di questa società, è un onore per me poterlo raggiungere. Ed essere accostati a nomi così importanti per me è motivo di orgoglio. Se ho avuto paura dal dischetto? Quando sbagli ci sta, c'era un po' di paura prima del fischio dell'arbitro. Ma l'importante era raddoppiare ed è andata bene".



Sulla partita: "Perin è un grande portiere, lo ha dimostrato oggi e in carriera, ha tenuto a galla la sua squadra, è stato bravo. Abbiamo avuto il solito calo mentale nostro, è la seconda volta che accade, anche contro il Benevento è andata così. Non possiamo permettercelo e non dobbiamo ripeterlo. Quando subiamo gol nei minuti finali è una questione di testa".