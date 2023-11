Con la doppietta al Celtic, Ciro Immobile ha avvicinato un altro record: può diventare già quest'anno il miglior marcatore della storia della Lazio, in ambito internazionale. Con 25 gol tra Conference, Europa League e Champions è già in testa alla graduatoria, considerando solo i tornei ufficiali organizzati dalla UEFA. In passato però la Lazio partecipò anche ad altri tornei, antesignani delle coppe attuali, ma non sotto l'egida della federazione europea. In assoluto quindi il re dei bomber europei biancocelesti è ancora Giorgio Chinaglia, con 27 reti.



Immobile ha ancora almeno 3 partite (l'ultima del girone E a Madrid, contro l'Atletico, più l'andata e il ritorno degli ottavi di finali già assicurati) per provare a tagliare anche questo traguardo con l'aquila sul petto. In Champions League peraltro ha già segnato 12 reti in carriera, comprese quelle con il Borussia Dortmund, e quest'anno è a quota 3 nella classifica marcatori del torneo guidata dal terzetto Morata-Højlund-Haaland tutti a quota 5.