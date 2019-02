Dopo l’eliminazione dall’Europa League, Ciro Immobile ha parlato a Lazio Style Channel: “Non siamo riusciti a fare gol e questa cosa la paghi in queste sfide europee come questa. Un gol a livello mentale avrebbe potuto riaprire la partita visto che erano anche rimasti in dieci, è andata così. Ci rialzeremo. Questa è una partita così, ci sono degli episodi che possono andare bene o male, un episodio ti condiziona sotto il punto di vista mentale perché l’ambiente qui è caldo. Se avessimo segnato oppure ottenuto un rigore la sfida sarebbe cambiata a livello mentale. Spero di stare sempre meglio, dopo l’infortunio hai sempre un po’ di paura quando rientri. Devo scacciare questi timori per dare il massimo contro il Milan, servirà qualcosa di più. Ringrazio la mia famiglia per essere venuta fino a qui, voleva venire anche mia moglie con le bimbe, ma non ce l’hanno fatta. Speravo in un compleanno diverso ma ora dobbiamo guardare avanti e continuare in campionato”.