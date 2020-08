In attesa della risposta definitiva di David Silva, la Lazio ha praticamente messo le mani sui primi due rinforzi della campagna acquisti estiva, tolto l'arrivo già definito a parametro zero di Escalante dall'Eibar. Il ds Igli Tare ha lavorato intensamente negli ultimi giorni e ha definito l'intesa col Fenerbahce per l'attaccante classe '94 Vedat Muriqi, che si trasferirà nella capitale per 18 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus. Sarà il kosovaro il probabile sostituto di Caicedo, tentato dalla ricca proposta inoltrata dall'Al-Gharafa, insieme a Borja Mayoral, per il quale si continua a trattare col Real Madrid.



RAIOLA CHIUDE PER FARES - L'altra situazione in forte evoluzione è quella legata all'esterno sinistro che prenderà idealmente il posto di capitan Lulic, reduce da una serie interminabile di problemi fisici. Oggi era a Roma, per verificare le condizioni del suo assistito Matthijs de Ligt dopo l'operazione alla spalla di ieri, Mino Raiola, che ha trovato il tempo per portare a termine il trasferimento di Mohamed Fares dalla Spal alla Lazio. Per circa 8 milioni di euro, è vicina alla conclusione anche questa operazione, che sarà definita dopo Ferragosto.