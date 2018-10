La Lazio in Germania troverà una bolgia. Gli spalti della ‘Commerzbank-Arena’ saranno gremiti di tifosi dell'Eintracht Frankfurt, pronti a sostenere la squadra, reduce da un'importante vittoria in casa del Marsiglia, in 10 uomini.



TUTTO ESAURITO – Come si legge sul sito ufficiale dell’Eintracht, si va verso il tutto esaurito. La società tedesca si aspetta oltre 50mila tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra. Il fattore ambientale sarà fondamentale per una squadra che fino ad ora ha avuto risultati altalenanti: la Lazio dovrà dimostrarsi matura anche contro la bolgia della ‘Commerzbank-Arena’.