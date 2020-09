La Lazio è ancora al lavoro per blindare Simone Inzaghi. L'allenatore preferisce rinviare a fine mercato la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno. Sempre secondo il Corriere dello Sport, dal presidente Lotito si aspetta almeno un altro paio di rinforzi: un difensore centrale (ha dato l'ok al ritorno di Hoedt, ma rischia di saltare la cessione di Bastos all'Al Shabab) e un elemento per completare il reparto offensivo come Callejon (ex Napoli) o Gaston Ramirez (Sampdoria). Prima però bisogna piazzare in uscita il centravanti Felipe Caicedo, per il quale le piste arabe sono in stand-by.