Come emerso già dall’allenamento di ieri in casa, le condizioni dinon sono affatto ottimali, ed è stato proprio in quel colloquio a fine seduta che probabilmente il calciatori cone il suo staff hanno deciso di non rischiare. Stamani il difensore romeno si è operato all’ernia inguinale. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione tra meno di un mese.Intanto c’è una gara molto importante da preparare. Sabato allo stadio Olimpico arriverà ladi. Così oggi, antivigilia del match, sono scattate le prime prove tattiche sul secondo campo diè tornato in gruppo. Buona notizia per Inzaghi, anche se il tecnico sta valutando se far rifiatare l’ex Liverpool schierandoin cabina di regia. Vista l’emergenza in difesa, provatosul centrosinistra della retroguardia, conal centro esul centrodestra. Sulle fasce, con Lazzari squalificato,tornerà sulla corsia destra. Sull’out mancino ballottaggio-Fares con il capitano biancoceleste leggermente in vantaggio sul franco-algerino. In attacco ancora favorita la coppia. Attenzione anche all'opzione, provato stamani in coppia con Pereira e che scalpita per un posto da titolare.Lavoro differenziato per. L’ivoriano ha iniziato la seduta in gruppo per poi defilarsi con mister Fonte per una seduta personalizzata. Si è rivisto anche, finalmente tornato in campo. Assente, oggi impegnato con la Primavera contro la Spal, così come era assente Radu, operatosi stamani a causa dell’ernia inguinale. Infine, oltre al lungodegente, questa mattina sul secondo campo di Formello non si è visto neanche