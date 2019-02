Simone Inzaghi nella storia della Lazio. Nessuno come lui, nessuno corsaro come lui. La vittoria risicata a Frosinone ha certificato comunque una statistica in cui già eccelleva, quella delle vittorie in trasferta. Inzaghi ha stabilito in questa stagione il record di successi esterni fra i tecnici della Lazio.



RECORD - Il podio era conteso, tecnici storici della squadra biancoceleste si dividevano il record. Zoff e Reja a quota 25 detenevano il primato: Simone li ha agganciati vincendo a Empoli e Udine, poi li ha staccati col 2-0 di Parma ed ha incrementato il distacco con i successi di Bologna e Frosinone.