Tempo di conferenza stampa per l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro la Sampdoria che andrà in scena allo stadio Marassi alle ore 18.



Queste le parole dell'allenatore laziale:" Il futuro dice Sampdoria, è una squadra ben allenata e domani dovrò scegliere la formazione migliore dato che abbiamo giocato mercoledì e dopo un successo importante può capitare di mollare un po' la presa, come già accaduto contro l'Inter. Contro il Chievo avevamo una grande occasione ma siamo stati molto ingenui nel restare in dieci.La formazione? Dico solo che Durmisi e Radu non ci saranno e non saranno convocati, mentre Wallace si sta allenando bene e potrebbe avere la sua occasione. Immobile lo devo valutare perchè ha speso molto mercoledì, i gol sono importanti ma conta di più la squadra. Caicedo sta bene, mi dà sempre risposte importanti, in Coppa Italia non ha giocato dato che aveva giocato le due gare precedenti. Domani può giocare Cataldi, ma anche Badelj può fare la mezz'ala e può giocare insieme a Lucas Leiva. La finale di Coppa Italia? E' un risultato straordinario, è la terza finale in tre anni. In questa stagione non ho mai avuto tutta la rosa a disposizione, ma chi giocherà domani darà le giuste risposte.