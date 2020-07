Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Juve: "L'avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop, senza alibi e senza pensare agli assenti. Fanno parte del gioco, vedremo cosa succederà. Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per il nostro grande obiettivo. Dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare alle altre".