Dopo la clamorosa sconfitta interna contro il Chievo, l'allenatore della Lazio Inzaghi ha parlato a DAZN: "Era una partita importantissima per noi, ma non l'abbiamo approcciata bene e abbiamo commesso grandissime ingenuità. L'espulsione di Milinkovic ha compromesso la partita. Il secondo tempo è iniziato malissimo, ma con inerzia eravamo andati vicino almeno al pareggio con il palo preso da Correa. In certe situazioni dobbiamo cercare di restare tranquilli, l'espulsione di Luis Alberto a gara finita era da evitare, anche se non è facile quando si è nervosi. È una sconfitta che pesa nel nostro cammino. I ragazzi si sono allenati bene in questi due giorni, erano attenti. Il Chievo ha fatto la sua partita ma fino all'espulsione era tutto in equilibrio, anche l'infortunio di Radu ci ha condizionato. Il calendario per noi non sarà semplice, dobbiamo mantenere calma e lucidità e cercare di preparare bene la Coppa Italia, poi penseremo al campionato. La semifinale ci aiuterà subito a voltare pagina, dobbiamo restare tranquilli . I nostri tifosi sono sempre un fattore, c'è stato lo sciopero in Curva per motivi che non conosco, ha pesato non averli al nostro fianco".