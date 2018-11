Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Marsiglia: "Non mi fido assolutamente. Loro vengono da tre sconfitte consecutive e vorranno reagire. Inoltre sono una squadra di grande qualità. Mi aspetto un Marsiglia che voglia vincere, avranno Thauvin che all'andata non c'era".



SULLA SFIDA CON GARCIA - "Derby? Lo stimo, è un ottimo tecnico, ma l'importante è la sfida tra Lazio e Marsiglia. Berisha domani può partire titolare, Badelj, Leiva e Lulic non ci saranno ma possono recuperare per domenica".