Igli Tare, ds della Lazio, parla a Sky Sport prima della sfida contro il Brescia: "Senza dubbio verrà costruita intorno a Immobile la Lazio del futuro, ha anche un contratto lungo. Lui è un tassello importante per questa squadra, questa società. La festa che gli hanno fatto i compagni dopo la partita di Verona ne è la dimostrazione, ha fatto una stagione eccezionale, ma tutta la squadra ha giocato per portarlo a questo punto".



ANCORA SU IMMOBILE - "Non è solo il marchio Immobile, ma anche il marchio Lazio. Dobbiamo continuare con la nostra strategia, per portare sempre più in alto i biancocelesti".



DAVID SILVA - "David Silva? Non ho sentito la domanda... (risata, ndr). E' un grande giocatore, so da persone o amici in comune che gli piacerebbe fare un'esperienza diversa rispetto a quella inglese, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare".