Al termine del 3-0 sul Milan, Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport, spiegando: "Era una finale, un'ultima chance per restare attaccati a quei posti. Noi le finali le giochiamo così. I ragazzi sono stati bravi, la vittoria è stata netta e schiacciante. Le parate di Donnarumma su Immobile e Correa le fanno pochi portieri al mondo".



SU CORREA - "Grandissimo giocatore, quando sta bene sente le grandi partite e le fa nel migliore dei modi".



SULLA REAZIONE - "Abbiamo fatto una grande partita, avevo grandi sensazioni. La gara col Napoli è stata strana, ci siamo trovati sotto dopo otto minuti con episodi più palesi di stasera".



L'EPISODIO DEL SECONDO GOL - "Gli episodi fanno parte del calcio, sentire parlare di un episodio solo dopo una nostra prestazione così non è giusto. Anche giovedì era ingiusto commentare solo gli episodi e non della bravura del Napoli. Devo rivederlo, lo rivedrò con attenzione come avete fatto voi".



SU LAZIO-TORINO - "Rinvio? Noi dobbiamo cercare di arrivare alla fine senza troppe problematiche. Ora avremo due partite con una settimana intera, poi le ultime saranno ravvicinate. Dovremo essere bravi a gestire i giocatori e le diffide, domenica non ci sarà Acerbi. Dobbiamo guardare avanti e pensare che per il quinto anno di fila saremo in Europa, speriamo in quella dei primi quattro posti".