Lazio, Isaksen: "So che posso fare meglio. Dobbiamo tutti prenderci più responsabilità"

Getty Images

A turno ad Auronzo tutti i giocatori dellasi stanno concedendo a lunghe interviste ai media durnte il ritiro di Auronzo di Cadore. Stamattina è toccato ache si è presentato ai microfoni di Radio Radio. L'ala biancoceleste vuole riscattare una annata complicata come quella scorsa: "L'adattamento è stato difficile, venire a giocare un campionato di alto livello come la Serie A in una grande squadra, una grande società, ti carica, ma ti dà anche pressioni diverse rispetto a quelle a cui ero abituato in Danimarca. La mia è stata una stagione fatta comunque di molte esperienze: Champions League, grandi partite in Serie A. Penso di aver fatto bene, ma. Vorrei fare più gol, più assist ed essere più determinante per la squadra. Spero che andrà così".

"È stato un piacere lavorare con Sarri e Tudor. Ho imparato molto sia da entrambi, anche se sono due allenatori molto diversi. Sarri è una persona molto intelligente, molto tattica e rigorosa. Ha un’altra mentalità, molta energia. Ora, con il nuovo mister Baroni, mi sento bene. È stato un piacere lavorare con lui la prima settimana. C’è energia, c’è voglia, c’è tutto. Penso e sento che abbiamo una squadra felice e con una bella energia"."Posso giocare su entrambi i versanti. Forse mi sento un po’ più a mio agio a destra, ma posso giocare anche a sinistra, come attaccante o centrale, ovunque. Se gioco, sono felice. Abbiamo provato diversi moduli in questi giorni. Vediamo quale andrà meglio, ma io se gioco, sono felice in qualunque posizione. Voglio solo aiutare la squadra".

"Sono andati via giocatori importanti come Immobile e Luis Alberto e questo un po' ci ha fatto perdere esperienza. Adesso siamo una squadra più giovane, ma sento che c’è energia, c’è voglia, c’è un grande cuore nella squadra. Nonostante tutto siamo forti e vogliamo dare tutto per questa squadra e per i tifosi.E comunque abbiamo ancora Provedel Marusic, Lazzari, Cataldi, tutti giocatori con grande esperienza, quindi c’è una certa sicurezza in loro. Ma anche i nuovi giocatori devono prendersi responsabilità. Adesso vedremo anche chi sarà il nostro capitano. Non lo so ancora, ma sento che ci sono tanti che hanno la possibilità di farlo".