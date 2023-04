Una due giorni senza pause quella del ventinovesimo turno di Serie A, che anticipa la domenica di Pasqua e si giocherà così su venerdì e sabato. I riflettori sono chiaramente puntati sull'Olimpico di Roma, dove la Lazio ospita la Juventus per una sfida dal sapore di Champions. I bianconeri, infatti, sono vicini alle posizioni valevoli per la qualificazione alle coppe nonostante la penalizzazione, mentre la formazione di Maurizio Sarri occupa adesso il secondo posto dietro all'imprendibile Napoli. Proprio la posizione in classifica, assieme al fattore casa, rendono i biancocelesti leggermente favoriti nella sfida di sabato sera: l'«1» si gioca a 2,70, contro il successo ospite offerto a 2,90 così come la «X». Entrambe le squadre hanno tenuto ben 17 volte la porta inviolata nel campionato in corso: ecco perché è nettamente avanti l'Under, offerto a 1,48, mentre un esito con almeno tre reti vale 2,45 la posta. Prevale anche il No Goal, a 1,70, rispetto al Goal alto a 2,04. La Juventus si affida a Dusan Vlahovic nella trasferta capitolina: un gol del classe 2000, già miglior marcatore serbo del campionato italiano, paga 3 volte la posta. Secondo in questa speciale classifica c'è Sergej Milinkovic Savic, per cui una rete è invece vista a 5. Dovrebbe tornare dall'inizio Ciro Immobile, proposto marcatore a 2,75. Il Napoli, reduce dal poker incassato dal Milan, vuole riprendere subito la corsa e raccogliere altri tre punti verso lo scudetto. La squadra di Spalletti, avanti di 16 lunghezze rispetto alla Lazio, vede la vittoria esterna a 1,65, mentre i salentini sono offerti a 5,50. Nel mezzo la quota del segno «X», che si attesta a Il Goal è alto a 2,05, contro il No Goal a 1,69. Prevale l'Under a 1,69, mentre un esito con almeno tre reti si gioca a 2,05. E' invece obbligata al successo l'Inter, che deve interrompere il preoccupante filotto di tre sconfitte consecutive. Dopo il pari in Coppa Italia contro la Juventus, i nerazzurri cercano i tre punti nella trasferta all'Arechi con la Salernitana. Il «2» vale 1,46, contro la vittoria dei padroni di casa a 6,60. Alta anche la quota del pareggio, che si attesta a 4,50. Il Milan scende invece in campo a San Siro contro l'Empoli per dare continuità al successo di Napoli: la vittoria è vista a 1,38, mentre i tre punti per gli ospiti sono offerti a 7,50. A 4,80, invece, il pareggio nella sfida di venerdì sera. Trasferta insidiosa per la Roma di José Mourinho, ospite del Torino. Il «2» è abbastanza alto a 2,40, ma i giallorossi rimangono comunque favoriti per il successo. L'«1», infatti, si gioca a 3,25, mentre il pari paga 3 volte la posta.