Anche l'ANPI si scaglia contro i tifosi della Lazio. E' di oggi la notizia che il presidente dell'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia ha presentato una denuncia al Tribunale penale di Roma “nei confronti di tutti i soggetti che in data 19 marzo 2023 si trovavano nella Curva Nord dello Stadio Olimpico di Roma, che hanno preso parte ai cori antisemiti". Con questa iniziativa si punta a sollecitare le autorità preposte ad identificare i responsabili del "reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui all’articolo 604-bis del Codice Penale". Si tratta quindi dell'ennesimo capitolo degli strascichi post derby della Capitale.



Sugli episodi che hanno catalizzato l'attenzione in questi giorni - la maglia Hitlerson, lo stendardi dei gerarchi nazisti, i cori e i saluti romani - è già intervenuto il giudice sportivo con quattro daspo. Un'ulteriore pronuncia è attesa entro il 4 aprile: sul settore caldo del tifo biancoceleste all'Olimpico pende una possibile chiusura per la gara contro la Juventus.