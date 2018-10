La Lazio punta tutto su Milinkovic Savic. Il serbo è stato il sogno proibito del calciomercato estivo, le big lo hanno seguito, tentato, hanno provato a portarlo via da Roma. Il centrocampista è rimasto nella capitale, ha firmato un rinnovo fino al 2023 a 3 milioni a stagione, uno sforzo importante per la Lazio.



LA LAZIO CI PUNTA - Come riporta Leggo, la Lazio punta tutte le sue fiches su Milinkovic. Il numero 21 probabilmente riposerà domani a Francoforte in Europa League per poi tornare titolare domenica in campionato contro la Fiorentina. Proprio la squadra che ha rifiutato arrivando in Italia, scegliendo la Lazio. Ad Inzaghi l'atteggiamento di Milinkovic dopo il derby è piaciuto: Sergej ha fatto autocritica, non si è difeso, ha dimostrato umiltà. Quel che ci vuole per ripartire.