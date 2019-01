Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio, parla a RMC Sport: "La Supercoppa del 2009 con l’Inter fu una grandissima emozione, era una partita molto difficile. Sapevamo che l’Inter era una grande squadra, il fatto di partire sfavoriti ci ha portato a dover mettere qualcosa in più. E poi dovevi sperare che loro non si esprimessero al massimo. Noi facemmo una grande partita, sia dal punto di vista tattico che della grinta. Nella ripresa ebbero molte occasioni per pareggiare, ma fu premiata la nostra determinazione. Chi arriva quarta quest’anno? Lascio fuori Roma e Milan, si qualifica la Lazio".