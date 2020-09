Dopo quello di Marash Kumbulla, difensore per lunghi tratti del mercato considerato l'obiettivo principale della Lazio, ora la Roma punta ad un altro pallino del ds Tare. Si tratta di Borja Mayoral. Ad agosto scorso i biancocelesti sembravano vicinissimi al classe '97 spagnolo, ma con la mancata cessione di Caicedo non se n'è fatto più nulla. Così, come riporta Il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe clamorosamente fare un altro scippo di mercato alla Lazio. I giallorossi offrono 10 milioni più bonus al Real Madrid e un quinquennale a 1,5 milioni l'anno a Borja Mayoral.