Lazio, le pagelle di CM: Zaccagni a bersaglio, Rovella formato Nazionale

Getty Images

Monza – Lazio 0-1attento quando è chiamato in causa, senza correre particolari rischi. Prezioso in uscita sugli ultimi corner giocati dal Monza.spinge poco, ma copre comunque bene le spalle a Pedro, senza fargli mancare l'appoggio quando serve.tiene a bada Djuric senza patemi. Lavora bene anche sugli anticipi a metà campo, per bloccare sul nascere alcune ripartenze del Monza.: non parte benissimo, con una brutta palla persa. Poi si riprende e torna a dare sicurezza a tutto il reparto, anche quando esce palla al piede.: ara la fascia senza dare tregua agli avversari, nonostante le fatiche di coppa. Entra in area da sinistra con una facilità estrema. (dal 29's.t.

È stanco dopo tante partite e si vede, ma è comunque puntuale negli interventi in copertura. (dal 45'+2s.t.prezioso il suo lavoro di interdizione anche per tenere alto il baricentro dei biancocelesti.: intelligenza tattica e lucidità nella lettura di tutte le situazioni. Dimostra che la convocazione in Nazionale è più che meritata.nasce da un suo recupero il gol di Zaccagni. Sbaglia qualche pallone di troppo per uno del suo calibro, ma ha sempre le idee giuste per provare a creare qualcosa di pericoloso. (dal 15's.t.non un grande impatto sul match. Una sola iniziativa personale, ciabattata male. Non trova le misure e i tempi giuste per giocare bene il pallone i compagni)

non benissimo il lavoro di sponda. Si mangia anche il 2-0 in avvio di ripresa sul cross al bacio di Tavares. (dal 15's.t.: si muove di più rispetto al compagno, ma è ugualmente poco efficace in zona gol. Si divora il raddoppio davanti a Turati.): prima prende il palo, poi aggiusta la mira e fa uno a zero pochi minuti dopo. È cresciuto tanto a livello di prestazioni rispetto all'inizio della stagione. (dal 29's.t.All.Sei vittorie su sette partite, con la sofferenza, la maturità e la lucidità da grande squadra. Il tecnico biancoceleste ha scolpito un piccolo gioiello in pochi mesi e ora lo vuole far brillare agli occhi di tutti.