Lazio, l'Europa League per rialzarsi: tornano 'gli altri titolari' di Baroni per un filotto che manca da 7 anni

Getty Images

Archiviata l'amara sconfitta contro la Juventus, laè pronta a volare a Enschede, in Olanda, per affrontare ilin. Il tempo delle polemiche è già finito dentro gli spogliatori di Formello. Gli uomini di Baroni sono già tornati al correre ieri per una sgambata defaticante e da domani inizieranno le prove vere per il match di coppa che dovrà servire per rialzarsi subito dal ko e mantenere il primo posto nella nuova classifica unica del torneo. Reduci da due vittorie nelle prime due giornate: fu la Lazio di Inzaghi nella stagione 2017-18 a centrare per l'ultima volta tre vittore di fila in Europa, passando poi da prima il girone.

Quest'anno, alla luce dei primi due risultati, arrivare tra le prime otto, evitando il turno intermedio di knock-out e accedendo invece direttamente agli ottavi, sembra un risultato possibile per Zaccagni e compagni. Col Twente ci saranno le ormai consuete rotazioni, cui Baroni ha abituato sin dall'inizio., che parla sempre di avere a disposizione una rosa di tutti possibili titolari. L'unica gerarchia chiara è quella in porta, con Mandas vice di Provedel, anche se il ballottaggio tra i due per giovedì è aperto. In difesa Marusic far gli straordinari (Lazzari non tornerà prima di novembre) mentre Pellegrini sostituirà Tavares, uscito con i crampi dall'Allianz Stadium. Ci sarà l'mentre davanti toccherà di nuovo a Dia, sacrificato dopo 25 minuti a Torino a seguoto del rosso a Romagnoli. Proprio il centrale ex Milan completerà il reparto arretrato, visto che sarà poi squalificato in campionato.. Negli altri ruoli sono previste diverse staffette. Ma saranno la seduta tattica di domani e la rifinitura di mercoledì a dare indicazioni più precise su quali degli "altri titolari" scenderanno in campo dal 1'.