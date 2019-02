Uno scherzo finito male, quello andato in onda nei confronti della Lazio durante "La notte degli Oscar" su Sky Uno. I tifosi sul web non l'hanno presa bene, nemmeno la società. Le parole di Stefano De Martino - responsabile della comunicazione del club biancoceleste - sono nette: "Invece di parlare della sfida contro il Milan, siamo costretti a vedere e discutere di altro, ossia di cose senza peso specifico. Michela Andreozzi non la conosco, ho saputo che ha parlato in modo irriverente della Lazio, usando in modo dispregiativo il termine 'Lazie'. A parte questa canzonatura che viene dal nulla, mi infastidisce che venga da una piattaforma come Sky. Abbiamo preparato un intervento formale verso l’azienda", ha dichiarato ai microfoni di Lazio Style Radio.