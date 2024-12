Lazio, Lotito: "Con l'Inter un bagno di umiltà che farà bene"

AFP via Getty Images

La sconfitta contro l'Inter non è un dramma in casa. Lo aveva lasciato intendere già Baroni ieri sera, nel post partita, e lo ha ribadito il presidenteoggi pomeriggio: "Non tutti i mail vengono per nuocere". Il 6-0 subito all'Olimpico dall'Inter è la peggior sconfitta casalinga della storia biancoceleste e il peggior risultato in una singola partita dell'era Lotito; ma per il patron - intervenuto nel pomeriggio in un evento pubblico vicino Piazza Navona a Roma - "Un bagno d’umiltà ogni tanto serve sempre"."Sicuramente ieri è stata una partita con pochi eguali, dove abbiamo perso due difensori centrali dopo che nei primi 35’ la Lazio stava mettendo in forte difficoltà l’Inter. Questa è la sconfitta più sonora che ho vissuto in vent’anni. La squadra si è disunita, ma deve essere un modo per riflettere e riportare tutti con i piedi per terra”.

"Non è che uno va al supermercato con la formula pago uno, prendo due. È un errore. Significa disconoscere la qualità dei giocatori che si hanno a disposizione. Ieri è stato un episodio non dettato dal fatto di avere o non avere giocatori. Pensiamo a valorizzare quelli che abbiamo e metterli nella condizione di esprimersi al 100%. Hanno qualità, lo hanno dimostrato fino ad ora. Ora i tifosi devono fare i tifosi. Qui tutti parlano di pallone e nessuno di calcio. È questo il problema”."Baroni si è assunto la responsabilità e ha fatto bene, il suo ruolo è quello. È lui che sceglie l’assetto tattico, non io. Sicuramente confrontarsi con l’Inter in quelle condizioni, senza alcuni giocatori a disposizione, non ha aiutato. Magari cambiare l’assetto sarebbe stato più utile, ma ieri è stata una partita fine a sé stessa, non ci dobbiamo fasciare la testa. Pensiamo a recuperare e vediamo come reagirà la squadra alla prossima partita".