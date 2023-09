Io sono come un padre di famiglia. L'obiettivo deve essere comune; è chiaro che se qualcuno pensa che si possa fare da soli, interviene il presidente della squadra.

Il presidente della, ha parlato in pubblico dall'attuale situazione in casa biancoceleste. L'inizio di stagione non brillante, con soli 4 punti in 5 giornate, ha deluso non solo l'ambiente, ma anche il patron in primis, che dopo il deludente pari casalingo col Monza sabato scorso si è fatto sentire sia negli spogliatoi, a caldo, post gara, sia il giorno dopo nel centro tecnico di Formello. Oggi, a margine dell'esequie di stato, in forma laica, per l'ex Presidente della Repubblica,, il numero uno del club capitolino ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti presenti. Questo il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport: