Lazio, Lotito non fa sconti per Luis Alberto: serve quella cifra per il via libera agli sceicchi

Getty Images

Non c'è ancora il via libera per il trasferimento all'di. Il centrocampista della, in rotta con la società, ha chiesto di essere ceduto, forte anche di un accordo già trovato con il club qatriota , pronta ad offrirgli 8 milioni più bonus fino al 2027.per cedere il cartellino però vuole 15 milioni, non uno di meno. Per ora l'offerta è ferma a 11. Ieri si erano registrati piccoli passi avanti per avvicinare la cifra richiesta con l'inserimento di alcuni bonus, ma la distanza non è ancora stata colmata del tutto. Come scrive il Corriere dello Sport oggi, le posizioni si sono irrigidite e gli sceicchi non aspetteranno all'infinito, visto che avrebbero anche già pronto un piano B.

Luis Alberto avrebbe ancora in essere un contratto di altri quattro anni con la Lazio, dopo il rinnovo firmato a settembre scorso, per il quale aveva tanto insistito. Al momento è il secondo giocatore più pagato nella rosa biancoceleste e con il suo addio, oltre alla cifra da incassare, di cui il 20% dovrà poi essere girata al Liverpool, la società capitolina risparmierebbe oltre 20 milioni totali di ingaggio.Nei prossimi giorni ci saranno nuovi tentativi per sbloccare la situazione e trovare una soluzione che accontenti tutti, per evitare soprattutto di tirare troppo la corda.