Lazio, Lotito: 'Sarri? Lo definisco un 'intossicato di calcio', è un maestro'

Claudio Lotito e l'Olimpico alle sue spalle: è una notte da ricordare per la Lazio, che affronta il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League. Queste, le parole del patron biancoceleste a Prime Video, a pochi minuti dall'inizio del match.



MAESTRO SARRI - “Sarri è un maestro di calcio, l'ho definito 'un intossicato di calcio', lo vive 24 ore al giorno. Ogni tanto mi dice: "Devo andare, devo vedere qualche partita". Vive il calcio 24 ore su 24 ore. Ritengo che questa squadra ha dimostrato che non ha avuto risultati conformi alle proprie potenzialità contro squadre meno attrezzate. Contro quelle più attrezzate ha dimostrato sempre di essere all'altezza e di portare a casa risultati importanti. Devono crederci, i risultati solo legati all'umiltà e allo spirito di gruppo. Devono lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi".



KLOSE - C'è Miroslav Klose al suo fianco: "Un pezzo importante della storia di questo club, soprattutto in un momento in cui non tutti ci credevano. Oddo, invece, sa che quando sono arrivato alla Lazio ho trovato una situazione particolare, non organizzata. Oggi è tutto diverso, dove gli sforzi della società e della squadra hanno consentito di fare investimenti e di riportare la Lazio nell'Olimpo del calcio internazionale".



I TIFOSI - "Questa partita? 60 mila paganti, la nostra media di spettatori fissi è di 46mila fissi. È un grande traguardo. La gente sta capendo l'importanza di un progetto e la capacità di dare una speranza per il futuro. Questa società avrà un futuro radioso per migliorare la credibilità di questo club e dare soddisfazione ai tifosi, che sono il dodicesimo uomo in campo e i protagonisti".



SUI TELEFONI - "Quanti ne ho? Due! Per me il telefono serve per le telefonate. Avendo anche altri ruoli devo portare avanti anche una linea valoriale del calcio".