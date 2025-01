Getty Images

Lazio, Lotito su Fazzini: "Fatta un'offerta più che congrua, poi uno è libero di accettare o meno"

Federico Targetti

45 minuti fa



Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è soffermato anche sulla questione di mercato legata al trequartista dell'Empoli Jacopo Fazzini in occasione del 125° anniversario della nascita della squadra:



"A me è stato chiesto di fare un’offerta per lui e l’abbiamo fatta, poi ognuno è libero di accettare o meno. L’offerta era più che congrua, parliamo di oltre 10 milioni, quindi non una cosa di poco conto. Non è che si parla di Fazzini o morte”.



Lotito si riferisce ad un virgolettato del collega dell'Empoli Fabrizio Corsi, che, stimolato sul tema, ha dichiarato: "Una proposta che a me non va bene, io non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi, vedremo".