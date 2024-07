Getty Images

Lazio, Luis Maximiano dice addio: dove andrà a giocare

un' ora fa

2

Luis Maximiano non è più ufficialmente un calciatore della Lazio. A 25 anni, il portiere saluta il club biancoceleste e resta all'Almeria. Gli spagnoli hanno esercitato il diritto di riscatto a proprio favore e gli hanno fatto firmare un contratto fino al 2029.



Nelle casse della Lazio arrivano oltre 8 milioni di euro. Il portiere ha giocato pochissimo con la squadra di Lotito: il suo debutto è stato da dimenticare. In campo contro il Bologna, è stato espulso dopo pochi minuti e al suo posto è entrato Provedel che si è preso quindi la titolarità e non l'ha più mollata.