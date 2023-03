Luis Maximiano non rientra nei piani futuri della Lazio targata Sarri. Il tecnico gli ha preferito Provedel anche quando l'italiano aveva la febbre e le placche alla gola, sintomo che per l'allenatore c'è solo un portiere all'altezza della stagione in corso. Per questo, è lecito aspettarsi una cessione a fine campionato dopo una sola stagione in biancoceleste. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.