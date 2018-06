La Lazio tratta la cessione di Felipe Anderson al West Ham. I 30-40 milioni incassati dall'eventuale cessione del trequartista brasiliano in Inghilterra verrebbero reinvestiti sul mercato in entrata per rifare il look alla difesa. Al centro, oltre ad Acerbi, piacciono Ferrari e Izzo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, come terzini interessano Laxalt a sinistra, Lazzari, Romulo o De Silvestri sulla destra.