Lazio-Milan, occhio ai cartellini: ecco chi è in diffida

Sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospita il Milan di Stefano Pioli. Gara fondamentale per la rincorsa al 4° posto da parte dei biancocelesti, mentre i rossoneri tornano alla caccia del seconda posizione occupata dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Una partita che si preannuncia tesa dal punto di vista tecnico-tattico, oltre che disciplinare. Attenzione, dunque, ai cartellini gialli, anche in vista dei prossimi impegni di campionato da parte dei meneghini.



Nella lista dei diffidati, infatti, sono presenti quattro i calciatori rossoneri che, in caso di giallo stasera, salterebbero la prossima gara contro l’Empoli, che si disputerà domenica 10 marzo alle ore 15. A questi si aggiunge Stefano Pioli. Ecco l’elenco completo:



Florenzi, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Pioli



Per quanta riguarda, invece, la rosa capitolina solamente Luca Pellegrini e il mister Maurizio Sarri figurano nella lista di coloro che rischiano la squalifica. Con un'ammonizione, salterebbero la sfida di lunedì 11 marzo (ore 20.45) in casa contro l'Udinese.