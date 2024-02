Milan, Leao e Pioli entrano in diffida. Multa di 10mila euro per i laser contro Koopmeiners

Domenica sera contro l'Atalanta, Rafael Leao è stato ammonito al 48' per proteste nei confronti dell'arbitro Orsato: si tratta del quarto giallo ricevuto in questo campionato dall'attaccante portoghese (gli altri contro Lazio, Salernitana e Bologna), che entra così in diffida. Contro i bergamaschi, anche Stefano Pioli è stato ammonito per la quarta volta in questo campionato e dunque anche lui entra in diffida.



LA MULTA - Per quanto riguarda le ammende alle società, è stata inflitta al Milan una multa da 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".