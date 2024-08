Lazio, Cancellieri in uscita: ecco chi è vicino a prenderlo

Getty Images

Continuna il lavoro di sfoltimento degli esuberi avogliono alleggerire il più possibile ladalle zavorre per riuscire a piazzare almeno uno dei due colpo in programma per chiudere il mercato entro Ferragosto.sono i tre nomi su cui si sono aperte piste concrete in questi ultimi giorni. In particolare per quest'ultimo c'èIl Parma si era informato ma poi non ha più dato seguito all'iniziativa. I toscani invece, che già hanno avuto il classe 2002 tra le proprie fila nella scorsa stagione, sarebbero pronti a replicare la formula del prestito. Si tratta sulla formula per condizionare l'obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.

Sempre l'Empoli peraltro potrebbe mettere a segno un doppio colpo dalla Lazio prelevando anche Basic. Ma a riguardo le parti sono ancora in trattativa per intavolare l'eventuale maxi operazione o tenere i due percorsi separati. Fares invece sta parlando con i greci del Pansseraikos. Per lui è possibile che alla fine si arrivi ad un accordo per una risoluzione anticipata del contratto, che consetirebbe ai biancocelesti di risparmiare almeno un paio di milioni di stipendio (scadenza nel 2026).