Lazio, offerta del Girona per Castellanos: la cifra proposta e la risposta

può tornare al. Il club catalano, reduce dalla prima qualificazione della storia del club in, è interessato all’attaccante di proprietà della, che la scorsa estate aveva lasciato proprio il club di Liga per vestire la maglia biancoceleste.Dopo aver acquistato Abel Ruiz dal Braga, ilvorrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco e puntare su una vecchia conoscenza della società spagnola, l’attaccante argentino classe 1998.Per il centravanti di Mendoza il Girona ha messo sul piatto 15 milioni di euro, la stessa cifra spesa dalla Lazio (più quattro di bonus), una cifra ritenuta la momento troppo bassa dal presidente Lotito.

Nella sua prima stagione in biancoceleste, Taty Castellanos ha realizzato 6 gol in 46 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.