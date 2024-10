Lazio, oggi gli esami di Lazzari: Baroni spera di riaverlo con la Juventus

Getty Images

Una sosta al momento giusto per la. I biancocelesti devono ricaricare le batterie in previsione della supersfida contro lasabato 19 ottobre e durante questa pausa per le nazionali Baroni spera anche di recuperare al meglio tutti gli acciaccati. In primis, uscito a metà primo tempo ieri contro l'Empoli per un problema alla coscia sinistra.. "Spero di riaverlo per la trasferta a Torino", ha detto ieri in conferenza stampa il tecnico dopo la gara, in attesa dell'esito delle visite del calciatore.

Se non ce la dovesse fare a recuperare per la Juve, Lazzari proverà comunque a essere in campo per la successiva sfida di Europa League col Twente sempre in trasferta. Chi invece ce la dovrebbe fare senza problemi ad esserci per entrambe le sfide è, ieri tenuto a riposo "per una cosa piccolissima", come ha spiegato sempre il mister nel dopopartita all'Olimpico. Questi giorni di pausa serviranno inoltre a Baroni e al suo staff per proseguire il lavoro specifico con Gigot e Castrovilli, entrambi ancora alla ricerca della condizione migliore (il primo non è stato mai impiegato, il secondo solo col contagocce), e avere così in rosa due pedine effettivamente in più da poter schierare nel prossimo ciclo di partite ravvicinate, tra campionato e coppa.