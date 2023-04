In attesa di vederlo in prima squadra, la Lazio ha riscattato l'attaccante paraguaiano classe 2003 Diego Gonzalez. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport si tratta di un'operazione di un milione di euro, con i biancocelesti che lo prendono a titolo definitivo dai messicani del Celaya in attesa di valutare se girarlo in prestito la prossima stagione.



I NUMERI DI GONZALEZ - Arrivato l'ultimo giorno del mercato di gennaio, l'esterno d'attacco - preferibilmente a sinistra, ma si può adattare anche dall'altra parte - ha totalizzato due gol in quattro partite in Primavera 2. La Lazio l'aveva seguito nel Sudamericano Sub-20, nel quale con la maglia del Paraguay Gonzalez aveva fatto due gol e un assist giocando sempre da titolare.