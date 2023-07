Sfumato Zielinski, Sarri preferisce Kamada a Zacharjan per sostituire Milinkovic. Tra i nomi proposti, il tecnico toscano considera lui il più pronto e adatto a quel ruolo. Per questo la Lazio ha alzato il pressing negli ultimi giorni. Come scrive Il Tempo questa mattina, sabato notte c’è stato un tra Lotito e l’entourage del giocatore giapponese, si è parlato di cifre e durata del contratto. Il segnale positivo è che la richiesta di commissioni è piuttosto bassa. Al contrario, Kamada chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione. La Lazio però ha un possibile alleato. Si tratta della Mizuno, lo sponsor tecnico del club biancoceleste. L’azienda giapponese potrebbe infatti aiutare la società nel pagamento dello stipendio, guadagnando un testimonial importante, molto conosciuto in Giappone, per il proprio marchio. Il quotidiano, per spiegare il piano dei biancocelesti, fa l'esempio di quanto accadde tra la Puma e la FIGC per Antonio Conte. Lo scenario comunque si andrà definendo nel giro di pochi giorni, perché in casa Lazio c'è fretta di colmare il vuoto lasciato dall'addio del Sergente.