Al momento non è una priorità, ma la Lazio sta lavorando anche al vice-Immobile. Parallelamente ai discorsi per Carnesecchi, Romagnoli e Casale, a Formello si ragiona anche sul possibile riscatto di Jovane Cabral. La società biancoceleste secondo quanto si legge sul sito della Gazzetta dello Sport, è in pressing sullo Sporting Lisbona per ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino del capoverdiano.



L'opzione di riscatto pattutita a gennaio non è stata infatti esercitata, ma dopo sei mesi di ambientamento si punta comunque a trattenere l'attaccante. Si tratta per poco meno di cinque milioni di euro, per il trasferimento defintivo. In alternativa, Lotito proverà a convincere i portoghesi a concedere un nuovo prestito di un anno per il classe '98. Secondo la rosea comunque l'operazione sarebbe ben avviata e potrebbe concludersi positiviamente nel giro di pochi giorni.