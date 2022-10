Certi privilegi vanno meritati. E forse i giovani aquilotti della Lazio Primavera si sono abituati troppo bene negli ultimi tempi, frequentando assiduamente Formello. I risultati sul campo però sono deludenti e allora, come riporta il sito lalaziosiamonoi.it, la dirigenza ha deciso di adottare il pugno duro contro i ragazzi di mister Sanderra: niente più allenamenti nell'avanguardistico, comodo e superaccessoriato centro tecnico del club biancoceleste.



L'obiettivo della società è quello di centrare la promozione dell'Under19 nel campionato Primavera 1. L'anno scorso sfuggì malamente ai play-off. Quest'anno non sono ammessi fallimenti. Ma i 4 punti nelle prime quattro partite non sono certo un buon inizio. In settimana, dopo lo scialbo pari contro la Salernitana, c'era stato un primo avvertimento da parte del dg Enrico Lotito e del ds Angelo Fabiani. La sconfitta contro l'Entella sabato è stata l'ultima goccia, che ha fatto traboccare il vaso. Servirà tornare a sacrificarsi su altri campi, senza fronzoli e senza sentirsi protetti dal comfort delle mura del quartier generale del club. Un bagno di umiltà per tutti, per ritrovare i giusto spirito combattivo per centrare gli obiettivi stagionali.